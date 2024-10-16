Водители пожаловались на пробку на новом участке трассы М-5
Автор ролика на записи рассказал, что движение затруднено из столицы в сторону деревни Островцы.
Водители пожаловались на пробку на новом участке трассы М-5. Об этом сообщили очевидцы в группе «М5 Ural Team» ВКонтакте.
«Дорога новая, а пробки старые», — написал пользователь.
Автор ролика на записи рассказал, что движение затруднено из столицы в сторону деревни Островцы.
Ранее сообщалось, что между Рязанью и Москвой запустили движение по новому участку трассы М-5.