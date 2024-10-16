В Волгограде обнаружили труп участника СВО в лифте многоквартирного дома

В Волгограде обнаружили труп участника СВО в лифте многоквартирного дома. Об этом пишет издание «102.ru» со ссылкой на местное МВД.

Инцидент произошел в доме № 14 на улице Маршала Воронова. В ведомстве рассказали, что накануне оперативники задержали 31-летнего подозреваемого в убийстве мужчины. Подозреваемый дал признательные показания.

Отмечается, что о преступлении в правоохранительные органы сообщили жильцы дома в Советском районе. Окровавленный труп волгоградцы обнаружили в лифте и сразу же вызвали полицию. На лестничной площадке от одной из квартир к лифту и обратно тянулись кровавые следы босых ног.

По версии следствия, собравшись накануне за общим столом мужчины в какой-то момент поспорили между собой. В итоге хозяин квартиры схватил металлический табурет и стал им бить по голове своего оппонента до тех пор, пока жертва не перестала подавать признаков жизни. Оставлять труп в квартире хозяин не стал и отволок его в лифт, где и бросил.

Убитым оказался участник специальной военной операции — 48-летний Сергей Г. По имеющимся сведениям, он служил в штурмовом отряде, о чем открыто рассказывал на своей странице в социальной сети. На многочисленных фотографиях, в частности, убитый накануне мужчина запечатлен вместе с сослуживцами. Есть фото наградных часов, ордена Мужества и удостоверения ветерана боевых действий.

Уточняется, что оба мужчины имели проблемы с законом.