Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
Чтв, 17
Птн, 18
ЦБ USD 97.26 0.25 17/10
ЦБ EUR 106.08 0.4 17/10
Нал. USD 95.85 / 96.60 16/10 18:30
Нал. EUR 104.50 / 105.40 16/10 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
Вчера 14:33
1 725
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
12 822
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
35 591
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
23 832
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Волгограде обнаружили труп участника СВО в лифте многоквартирного дома

В Волгограде обнаружили труп участника СВО в лифте многоквартирного дома. Об этом пишет издание «102.ru» со ссылкой на местное МВД.

Инцидент произошел в доме № 14 на улице Маршала Воронова. В ведомстве рассказали, что накануне оперативники задержали 31-летнего подозреваемого в убийстве мужчины. Подозреваемый дал признательные показания.

Отмечается, что о преступлении в правоохранительные органы сообщили жильцы дома в Советском районе. Окровавленный труп волгоградцы обнаружили в лифте и сразу же вызвали полицию. На лестничной площадке от одной из квартир к лифту и обратно тянулись кровавые следы босых ног.

По версии следствия, собравшись накануне за общим столом мужчины в какой-то момент поспорили между собой. В итоге хозяин квартиры схватил металлический табурет и стал им бить по голове своего оппонента до тех пор, пока жертва не перестала подавать признаков жизни. Оставлять труп в квартире хозяин не стал и отволок его в лифт, где и бросил.

Убитым оказался участник специальной военной операции — 48-летний Сергей Г. По имеющимся сведениям, он служил в штурмовом отряде, о чем открыто рассказывал на своей странице в социальной сети. На многочисленных фотографиях, в частности, убитый накануне мужчина запечатлен вместе с сослуживцами. Есть фото наградных часов, ордена Мужества и удостоверения ветерана боевых действий.

Уточняется, что оба мужчины имели проблемы с законом.