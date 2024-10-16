В Рыбновском районе обнаружили уникальный колокол, отлитый в 1864 году

Вес находки составляет около 100 килограммов.

В Рыбновском районе обнаружили уникальный колокол, отлитый в 1864 году. Об этом сообщила газета «Рязанские ведомости».

Находка весит около 100 килограммов. Ее уникальность заключается в месте производства. Колокол сделан на заводе братьев Самгиных, основанном в 1783 году, — одном из самых больших и известных колокололитейных предприятий в России.

Предположительно, это единственный уцелевший колокол, изготовленный на этом заводе. Его нашли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Сельцы Рыбновского района Рязанской области. Колокол был отлит ровно 160 лет назад, 16 октября 1864 года.