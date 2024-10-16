В Ряжске спасатели отстояли жилой дом, рядом с которым сгорел гараж
Возгорание случилось из-за неисправной проводки.
В Ряжске пожарные отстояли жилой дом, рядом с которым сгорел гараж. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 15 октября.
Возгорание случилось из-за неисправной проводки.
Общая площадь пожара составила 38 квадратных метров.
На тушение выезжали три спецмашины и шесть человек личного состава.
Спасателям удалось отстоять от огня жилой дом, у которого находился гараж.