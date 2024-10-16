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В Рязанской области восемь поставщиков мяса попали в «красную зону»
Минимущество Рязанской области провело мониторинг поставщиков продуктов питания животного происхождения за третий квартал 2024 года.

Минимущество Рязанской области провело мониторинг поставщиков продуктов питания животного происхождения за третий квартал 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованному списку, в «красной зоне» оказались ООО «Альфа» ООО «Экофуд», ООО «ТК Альянс», ООО «Промпродторг», ООО «Соколовские колбасы», ООО «Рассвет-1», ООО «Молторг», а также ИП Исаев. Они поставляли некачественную или фальсифицированную продукцию.

В «зеленой зоне» оказались более 50 компаний. Их продукцию признали качественной. Полный список поставщиков можно посмотреть по ссылке.