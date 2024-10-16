В Рязанской области появилась рабочая группа для решения вопросов ТКО

Рабочую группу создали для оперативного решения вопросов, связанных с обращением с отходами производства и потребления.

В Рязанской области появилась рабочая группа для решения вопросов ТКО. Соответствующее постановление опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Согласно документации, рабочую группу создали для оперативного решения вопросов, связанных с обращением с отходами производства и потребления.

Возглавил комиссию губернатор Рязанской области Павел Малков. Заместителем стал Александр Шаститко, секретарем — глава регионального минприроды Александр Новиков.

Кроме того, в состав группы вошли члены облправительства, представители муниципалитетов, МВД, прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и ФАС.