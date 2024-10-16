В Рязанской области поймали пьяного водителя

На водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет и административный штраф в размере 30000 рублей.

В Рязанской области поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в Ряжске, вблизи дома 112 по улице Новоряжской, внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль «Рено Логан», под управлением 35-летнего местного жителя.

Транспортное средство остановили. При общении с водителем полицейские обнаружили, что у него имеются характерные признаки опьянения.

От прохождения освидетельствования мужчина отказался.

На водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет и административный штраф в размере 30000 рублей.