В Рязанской области поймали пьяного водителя
На водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет и административный штраф в размере 30000 рублей.
В Рязанской области поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в Ряжске, вблизи дома 112 по улице Новоряжской, внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль «Рено Логан», под управлением 35-летнего местного жителя.
Транспортное средство остановили. При общении с водителем полицейские обнаружили, что у него имеются характерные признаки опьянения.
От прохождения освидетельствования мужчина отказался.
На водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет и административный штраф в размере 30000 рублей.