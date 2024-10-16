В Рязани задержали курьера, перевозившего наркотики под видом шоколадных батончиков

В автомобиле 37-летнего неработающего местного жителя полицейские нашли 10 брикетов с гашишем

В Рязани задержали курьера, перевозившего наркотики под видом шоколадных батончиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В автомобиле 37-летнего неработающего местного жителя полицейские нашли 10 брикетов с гашишем. Все брикеты были тщательно обернуты в упаковку из-под шоколадных батончиков известной марки. Общая масса изъятого составила 621 г.

Возбуждено уголовное дело.