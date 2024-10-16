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В Рязани открылась выставка, посвященная 210-летию со дня рождения Лермонтова
Она будет работать до 14 февраля 2025 года.

В Рязани открылась выставка, посвященная 210-летию со дня рождения поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Об этом сообщает сайт РИАМЗа.

Строки из стихотворения поэта «Смело верь тому, что вечно» стали ее названием.

Экспозиция объединила в себе литературу, сценографию, театр, кинематограф, искусство костюма. На выставке представлены сценографические работы, кадры из фильмов разных лет, фотографии, плакаты к фильмам, исторические костюмы из фондов музея кино и частной коллекции известного художника по костюмам Дмитрия Андреева.

Выставка будет работать до 14 февраля 2025 года.

Возрастное ограничение — 6+.