В Рязани на улице Татарской запретят остановку и стоянку автотранспорта

Мера связана с проведением ремонта автомобильной дороги.

В Рязани на улице Татарской запретят остановку и стоянку автотранспорта. Об этом в среду 16 октября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в рамках ремонта автомобильной дороги планируется запретить остановку и стоянку транспортных средств на улице Татарская на участке от ул. 6-я Линия до ул. Дзержинского», — говорится в сообщении.

На время проведения работ на участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Автолюбителей просят соблюдать требования ПДД и использовать специально обустроенные на данной улице парковки.