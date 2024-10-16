В Рязани два района остались без электричества из-за аварии

Отключение произошло в Городской роще и на Московском.

В Рязани два района остались без электричества из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.

Бригады МУП «РГРЭС» осуществляют ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления по улицам:

Пушкина

Гагарина

3 линия

4 линия

2 линия

Ленинского Комсомола

Татарская

Стройкова

Также света нет на Московском на улицах:

Новаторов

Крупской

Костычева

Юбилейной

Птицеводов

Восстановить электроснабжение по этим адресам должны в течение четырех часов.