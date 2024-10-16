В Рязани два района остались без электричества из-за аварии
Отключение произошло в Городской роще и на Московском.
В Рязани два района остались без электричества из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Бригады МУП «РГРЭС» осуществляют ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления по улицам:
- Пушкина
- Гагарина
- 3 линия
- 4 линия
- 2 линия
- Ленинского Комсомола
- Татарская
- Стройкова
Также света нет на Московском на улицах:
- Новаторов
- Крупской
- Костычева
- Юбилейной
- Птицеводов
Восстановить электроснабжение по этим адресам должны в течение четырех часов.