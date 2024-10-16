В России в два раза выросли зарплаты управленцев

. Также на 14% поднялся спрос на управленцев среднего и высшего звена.

В России в два раза выросли зарплаты управленцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис hh. ru.

Согласно исследованию, зарплаты руководителей в России выросли почти вдвое за январь-сентябрь. Также на 14% поднялся спрос на управленцев среднего и высшего звена.

Больше всего зарплаты выросли у руководителей в учреждениях культуры и искусства, в металлургической отрасли, в финансовом секторе, в автомобильных компаниях и в учреждениях, производящих промышленное оборудование.