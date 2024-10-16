В России предложили ужесточить борьбу с пиратским показом западных фильмов

В ближайшее время власти проведут «усиленные проверки».

В России предложили ужесточить борьбу с пиратским показом западных фильмов. Об этом пишет РБК со ссылкой на премьера РФ Михаила Мишустина.

В ближайшее время власти проведут «усиленные проверки», чтобы пресечь пиратство в киносетях, показывающих фильмы ушедших зарубежных студий без прокатного удостоверения Минкультуры и согласия правообладателей.

Также планируется усилить борьбу с пиратством российских фильмов и сериалов в интернете.