В России почти на 20% выросли цены на сливочное масло

По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%.

В России почти на 20% выросли цены на сливочное масло. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%.

Отмечается, что на ситуацию обратили внимание в Госдуме, где просят власти вмешаться в ситуацию. В ФАС сообщили, что уже проводят анализ обоснованности повышения оптово-отпускной стоимости этого товара.

Ранее россияне заметили очередной факт шринкфляции. На полках магазинов появилось сливочное масло весом 160 граммов вместо привычных 180. Таким способом ритейлеры стараются сдержать привычные для покупателей цены.