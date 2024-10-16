Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
10°
Чтв, 17
Птн, 18
ЦБ USD 97.01 0.91 16/10
ЦБ EUR 105.68 0.19 16/10
Нал. USD 96.20 / 96.40 16/10 12:30
Нал. EUR 105.20 / 105.80 16/10 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
Вчера 14:33
1 366
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
12 499
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
35 244
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
23 506
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России почти на 20% выросли цены на сливочное масло
По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%.

В России почти на 20% выросли цены на сливочное масло. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%.

Отмечается, что на ситуацию обратили внимание в Госдуме, где просят власти вмешаться в ситуацию. В ФАС сообщили, что уже проводят анализ обоснованности повышения оптово-отпускной стоимости этого товара.

Ранее россияне заметили очередной факт шринкфляции. На полках магазинов появилось сливочное масло весом 160 граммов вместо привычных 180. Таким способом ритейлеры стараются сдержать привычные для покупателей цены.