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В России могут ужесточить наказание за экономические преступления
По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, данная мера имела бы в большей степени профилактический характер и смогла бы в разы сократить преступность во всех сферах, тем самым дисциплинировав граждан.

В России могут ужесточить наказание за экономические преступления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Шеремета.

Он предложил на период проведения специальной военной операции ужесточить наказания за преступления в экономической сфере.

По его мнению, данная мера имела бы в большей степени профилактический характер и смогла бы в разы сократить преступность во всех сферах, тем самым дисциплинировав граждан.