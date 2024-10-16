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В работе сервисов Apple произошел сбой
Неполадки в работе сервисов произошел в среду, 16 октября. По информации Downdetector, он затронул работу App Store, Apple Support

В работе магазина приложений App Store произошел сбой. Об этом в среду, 16 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Также говорится о сбоях в работе сервисов Apple Store и Apple Support.

Отмечается, что неполадки в работе зарегистрировали в США (более 3,5 тысяч жалоб), России (более 3 тысяч), Великобритании (более 1 тысяч) и других странах.

Фото: ТАСС