В полиции сообщили подробности ДТП в Пронском районе
Пострадали водитель и два его пассажира — 28-летняя жительница Самары и 58-летняя жительница Челябинской области. Они госпитализированы.
В полиции сообщили подробности ДТП в Пронском районе. Их опубликовали на сайте регионального УМВД.
ДТП случилось 15 октября, примерно в 10:50, на 62 километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин. 27-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Дэу Джентра», не справился с управлением и совершил съехал в кювет.
Пострадали водитель и два его пассажира — 28-летняя жительница Самары и 58-летняя жительница Челябинской области. Они госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места.