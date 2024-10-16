В полиции сообщили подробности ДТП в Пронском районе

Пострадали водитель и два его пассажира — 28-летняя жительница Самары и 58-летняя жительница Челябинской области. Они госпитализированы.

В полиции сообщили подробности ДТП в Пронском районе. Их опубликовали на сайте регионального УМВД.

ДТП случилось 15 октября, примерно в 10:50, на 62 километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин. 27-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Дэу Джентра», не справился с управлением и совершил съехал в кювет.

Пострадали водитель и два его пассажира — 28-летняя жительница Самары и 58-летняя жительница Челябинской области. Они госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.