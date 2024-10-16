В Подмосковье неизвестный застрелил заместителя командира воинской части

В Подмосковье неизвестный застрелил заместителя командира воинской части. Об этом в среду 16 октября, сообщил Telegram-канал «Baza».

По данным портала, 44-летнего полковника Никиту К. убили на дороге в деревне Меленки. Стрелявший тоже был на машине и открыл огонь из окна.

В автомобиль жертвы попали три пули, джип застрял в заборе. Убийце удалось скрыться с места преступления, его ищут.

Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело.