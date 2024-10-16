В Клепиковском районе мужчина незаконно вырубил 12 кубометров леса

По предварительной информации, 39-летний мужчина оформил разрешение на заготовку леса в Клепиковском лесничестве. Чтобы сократить путь к делянке, он самовольно вырубил деревья и сделал просеку.