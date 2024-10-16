В июне 2025 года Рязань примет фестиваль «Архитектурное наследие»

Общая тема фестиваля еще в разработке. Также на этапе подбора место его проведения и приема всего архитектурного сообщества страны.

В июне 2025 года Рязань примет фестиваль «Архитектурное наследие». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин в своем Telegram-канале.

«Накануне в Москве в Союзе архитекторов России совместно с президентом этой организации Николаем Шумаковым подписали соглашение о том, что в июне 2025 года фестиваль „Архитектурное наследие“ будет принимать Рязань. На выбор локации, в том числе, повлияла победа рязанских проектов в смотре-конкурсе „Архитектурное наследие-2024“. Так, проект по восстановлению „Рязанской ВДНХ“ завоевал золотой диплом в категории „Лучший проект по развитию внутреннего историко-культурного туризма“», — написал он.

Никитин добавил, что общая тема фестиваля еще в разработке. Также на этапе подбора место его проведения и приема всего архитектурного сообщества страны.

Событие поднимет темы сохранения объектов культурного наследия, подходов к строительству в исторических центрах, тенденций и трендов современного девелопмента, на нем представят опыт регионов в восстановлении историко-архитектурного наследия и создании комфортной городской среды.