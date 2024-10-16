В «Гознаке» высказались об отмене наличных денег в России

Отмены наличных денег в РФ не будет, в ближайшее время она также не предвидится.

В «Гознаке» высказались об отмене наличных денег в России. Свое мнение выразил замгендиректора АО «Гознак» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов.

По его словам, отмены наличных денег в РФ не будет, в ближайшее время она также не предвидится.

Корнилов отметил, что в данный момент для этого нет возможностей и технологий. Он подчеркнул, что сейчас у населения порядка 17 трлн рублей наличных денег. Их количество стабилизировалось, но существенно оно уменьшаться не будет.