В Госдуме предложили выплачивать по 4 млн за победу на международных научных олимпиадах

Эта сумма равна той, которую получали российские спортсмены-олимпийцы 2022 года.

В Госдуме предложили ввести выплаты за победу на международных олимпиадах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Яну Лантратову.

Она предложила выплачивать по 4 млн рублей школьникам и студентам за победу в международных научных олимпиадах. Эта сумма равна той, которую получали российские спортсмены-олимпийцы 2022 года.

Парламентарий также сообщила, что можно совместно с представителями бизнеса создать фонд поддержки молодежи с выдающимися интеллектуальными способностями.