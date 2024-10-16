В Госдуме предложили ввести механизм «второй руки» для подтверждения переводов

Отмечается, что закон создан для пожилых и других социально уязвимых людей. Они смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения своих переводов.

В Госдуме предложили ввести механизм «второй руки» для подтверждения переводов. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что закон создан для пожилых и других социально уязвимых людей. Они смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения своих переводов.

Человек должен будет заключить дополнительное соглашение к договору.