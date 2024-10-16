В Госдуме предложили ввести механизм «второй руки» для подтверждения переводов
Отмечается, что закон создан для пожилых и других социально уязвимых людей. Они смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения своих переводов.
В Госдуме предложили ввести механизм «второй руки» для подтверждения переводов. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что закон создан для пожилых и других социально уязвимых людей. Они смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения своих переводов.
Человек должен будет заключить дополнительное соглашение к договору.