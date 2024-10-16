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В Екатеринбурге мужчина убил своего полуторамесячного внука из-за громкого плача

В Екатеринбурге мужчина убил своего полуторамесячного внука из-за громкого плача. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, убийство произошло в ночь на 15 октября в районе Химмаша. 45-летний мужчина вернулся с работы и услышал, как его внук громко плачет. Мужчина разозлился, достал мальчика из кровати и начал бить на глазах у своей жены и двоих детей. Женщина испугалась и закрылась с детьми в другой комнате. По данным местных СМИ, мужчина мог быть под воздействием наркотиков.

После убийства мужчина сбежал из квартиры и пытался спрятаться в магазине. Его задержали спустя несколько часов в заброшенном здании.

Возбуждено уголовное дело. Ранее убийца уже был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что 21-летний отец погибшего ребенка заключил контракт и сейчас находится в зоне СВО.