Украинский офицер сдался в плен и рассказал о местонахождении позиций ВСУ

ВС РФ использовали эту информацию для нанесения удара по противнику.

В Запорожской области украинский офицер сдался в плен и рассказал о местонахождении позиций ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета российской Общественной палаты по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Пленный сообщил российским военным данные о местонахождении командного пункта и позиций ВСУ.

По словам Рогова, ВС РФ использовали эту информацию для нанесения удара по противнику.