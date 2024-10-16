Украина признала получение от Запада данных о передвижениях российской авиации

Представители западных стран дают знать о местах и времени боевых вылетов военных самолетов РФ.

Украина признала получение от Запада данных о передвижениях военной авиации российской армии. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью газете Politico.

«Партнеры обычно сигнализируют нам о перемещениях российских бомбардировщиков на огневые позиции», — сказал он.

Игнат добавил, что представители западных стран дают знать о местах и времени боевых вылетов военных самолетов РФ.