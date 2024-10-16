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Турпоток в Рязанскую область с мая по август 2024 года увеличился на 46%
Всего россияне совершили 35 млн поездок по стране, что на 11% больше, чем за тот же период годом ранее.

Турпоток в Рязанскую область с мая по август 2024 года вырос на 46%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Всего россияне совершили 35 млн поездок по стране, что на 11% больше, чем за тот же период годом ранее.

«Самые популярные направления основные — это Краснодарский край, он прибавил 15%, Москва — 8%. В каждом из этих субъектов побывало более 3 млн туристов, а в Санкт-Петербурге турпоток вырос на 20% (по сравнению) с прошлым годом и составил почти 2,5 млн гостей. Крым, несмотря на временные ограничения, подрос почти на 6%, принял 1 миллион наших туристов, и расширяется география поездок», — сказал Чернышенко на совещании с правительством под председательством президента Владимира Путина.

По данным вице-премьера, Рязанская область вошла в число самых быстрорастущих направлений. В список также попали Тыва (+78%), Чечня (+66%), Дагестан (+46%) и Якутия (+40%).