Стало известно, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией

По его словам, роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен до конца 2024 года.

Стало известно, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией. Об этом РИА Новости рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев .

По его словам, роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен до конца 2024 года.

«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей», — сказал Мезенцев.