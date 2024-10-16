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Стало известно, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией
По его словам, роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен до конца 2024 года.

Стало известно, когда будет отменен роуминг между Россией и Белоруссией. Об этом РИА Новости рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев .

По его словам, роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен до конца 2024 года.

«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей», — сказал Мезенцев.