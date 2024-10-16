СК организовал проверку после гибели 36-летнего касимовца, пропавшего в сентябре

В СК уточнили, что 30 сентября мужчина ушел на рыбалку и пропал. 2 октября его тело нашли в двух километрах от села Подлипки, в котором он проживал.

СК организовал проверку после гибели 36-летнего касимовца, пропавшего в сентябре. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-служба регионального управления следкома.

Там уточнили, что 30 сентября мужчина ушел на рыбалку и пропал. 2 октября его тело нашли в двух километрах от села Подлипки, в котором он проживал.

«В ходе первичного осмотра признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не выявлено. Проводится проверка», — рассказали в СК.

Ранее о смерти мужчины сообщили волонтеры.