Рязанская полиция рассказала о мошенниках, рассылающих поддельные «платежки»
Злоумышленники раскидывают квитанции в почтовые ящики, с информацией о «задолженности по оплате», в которых фигурирует QR-код.
Рязанская полиция рассказала о мошенниках, рассылающих поддельные «платежки». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Злоумышленники раскидывают квитанции в почтовые ящики, с информацией о «задолженности по оплате», в которых фигурирует QR-код.
Он может вести на фишинговую ссылку и в случае перехода по ней, мошенники получат доступ к персональным данным.