Рязанская полиция рассказала о мошенниках, рассылающих поддельные «платежки»

Злоумышленники раскидывают квитанции в почтовые ящики, с информацией о «задолженности по оплате», в которых фигурирует QR-код.

Рязанская полиция рассказала о мошенниках, рассылающих поддельные «платежки». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленники раскидывают квитанции в почтовые ящики, с информацией о «задолженности по оплате», в которых фигурирует QR-код.

Он может вести на фишинговую ссылку и в случае перехода по ней, мошенники получат доступ к персональным данным.