Рязанцы рассказали о водителе автобуса, который «залипал» в телефон

Инцидент произошел на маршруте № 49.

Рязанцы рассказали о водителе автобуса, который «залипал» в телефон. Об этом в среду 16 октября, сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«Хочется рассказать о „замечательном“ водителе автобуса № 49. Весь маршрут с остановки „Психдиспансер“ и до Театральной площади он залипал в телефоне, переписывался и разговаривал с кем-то во время движения, подвергая опасности пассажиров», — говорится в публикации.