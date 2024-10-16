Рязанцы получили в ломбардах взаймы более одного миллиарда рублей

За первое полугодие 2024 года объем выданных займов рязанцам достиг почти 1,2 миллиарда рублей. Эта сумма превышает аналогичный показатель прошлого года на 11,5 процента.

За первое полугодие 2024 года рязанцы получили в ломбардах взаймы почти 1,2 миллиарда рублей под залог имущества. Эта сумма превышает аналогичный показатель прошлого года на 11,5 процента, сообщила пресс-служба «Банка России».

Отмечается, что в ломбарды жители обращались более 77 тысяч раз.

Средний заем вырос более чем на четверть, до 15 тысяч рублей.

Официально на территории Рязанской области зарегистрировано 13 ломбардов.