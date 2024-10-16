Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции
Они пройдут в среду, 16 октября.
Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции. Об этом в среду, 16 октября, сообщила пресс-служба ведомства.
Полицейские проверят на соблюдение ПДД водителей автобусов.
Госавтоинспекция обратилась к водителям, осуществляющим пассажирские перевозки с просьбой быть бдительными, соблюдать элементарные правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию, а также разумно выбирать скоростной режим.