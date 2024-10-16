Россиян предупредили о мошенниках, которые звонят от имени Пенсионного фонда

Злоумышленник сообщает, что в общий стаж собеседника не вошло несколько месяцев работы и просит явиться в отделение, но для подтверждения записи нужно назвать код из СМС.

Россиян предупредили о мошенниках, которые звонят от имени Пенсионного фонда. Об этом «Известиям» рассказал эксперт Сергей Овсепян.

Отмечается, что поступает звонок якобы от сотрудника Пенсионного фонда России. Злоумышленник сообщает, что в общий стаж собеседника не вошло несколько месяцев работы. И чтобы восстановить его, нужно лично прийти на прием в отделение ПФР.

После получения согласия на посещение они отправляют СМС якобы для подтверждения записи, однако если следовать содержащимся в нем инструкциям, то можно открыть доступ к своей учетной записи на «Госуслугах».