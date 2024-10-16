Россиян предупредили о блокировке устройств Android

Замглавы «Ростелекома» отметил, что в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют заблокировать смартфоны пользователей, в том числе российских.

Сервисы американской компании Google, работающие на базе операционной системы (ОС) Android, могут быть частично заблокированы в России. Об этом пишет Life со ссылкой на зампредседателя правления «Ростелекома» Дария Халитова.

По его словам, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы.

Замглавы «Ростелекома» отметил, что в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют заблокировать смартфоны пользователей, в том числе российских.