Российские войска за сутки отразили девять контратак в Курской области

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 350 человек, а также 2 танка.

Российские войска за сутки отразили девять контратак в Курской области. Об этом в среду, 16 октября, сообщает Минобороны.

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 350 человек, а также 2 танка. В плен сдались шесть украинских военнослужащих.

Российские военные продолжили наступление.

Ранее российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.