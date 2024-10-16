Российские войска за сутки отразили девять контратак в Курской области
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 350 человек, а также 2 танка.
Российские войска за сутки отразили девять контратак в Курской области. Об этом в среду, 16 октября, сообщает Минобороны.
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 350 человек, а также 2 танка. В плен сдались шесть украинских военнослужащих.
Российские военные продолжили наступление.
Ранее российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.