Российские войска нанесли удар на цехам бронетанкового завода на Украине

В результате уничтожено 10 единиц бронетехники, из них 6 танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено.

Российские войска нанесли удар на цехам бронетанкового завода на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В среду, 16 октября, российские войска нанесли ракетный удар по цехам бронетанкового завода в Николаеве.

В результате уничтожено 10 единиц бронетехники, из них 6 танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено.