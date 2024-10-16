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Россельхознадзор нашел нарушения у рязанских производителей молочной продукции
Ведомство подвело итоги мониторинга качества и безопасности соответствующих товаров за девять месяцев 2024 года.

Россельхознадзор нашел нарушения у рязанских производителей молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в рамках подведения итогов государственного мониторинга.

За девять месяцев 2024 года управление провело отбор 139 проб молочной продукции от 37 рязанских производителей. Мониторинг осуществлялся как на самих предприятиях, так и на объектах розничной торговли, в социально значимых учреждениях региона.

По результатам исследований в 10 образцах выявлены несоответствия требованиям безопасности. Также проверки выявили девять фактов нарушения технического регламента.

Виновные лица привлекли к административной ответственности на общую сумму около 700 тыс. рублей.

Управлением признаны недействительными 146 деклараций о соответствии на выпуск в обращение продукции местного производства. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям объявлены соответствующие предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.