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Роскачество анонсировало проверку зефира популярных марок
Это связано с массовыми жалобами на отравление в соцсетях.

Роскачество анонсировало проверку зефира популярных марок. Об этом в среду 16 октября, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мера связана с массовыми жалобами покупателей на отравление в соцсетях.

Отмечается, что ранее ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл», а во вторник стала распространяться такая же информация в отношении зефира «Жизель» из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». И хотя во «ВкусВилле» заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями «Пятерочки», обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки.

Напомним, россияне отравились зефиром из «Пятерочки», «Перекрестка» и «Вкусвилла».