РГАТУ провел восьмой «Всероссийский экономический диктант»

Во вторник, 15 октября, Рязанский государственный агротехнологический университет провел восьмую общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант», организованную Вольным экономическим обществом России при поддержке Международного Союза экономистов.
Студентов и школьников города приветствовал ректор университета Александр Шемякин.
«Сегодня быть финансово грамотным человеком, разбираться в экономических вопросах — очень актуально. В этом году мы в 8-й раз проводим такое мероприятие в стенах агроуниверситета, и хочу пожелать вам удачи, быть внимательными и сосредоточенными на заданиях. Покажите, что мы самая в мире экономически грамотная страна!», — сказал он.
Всего в диктанте приняли участие около 600 человек.
По итогам мероприятия ежегодно составляют аналитический отчет, в котором дается оценка уровня экономической грамотности населения в целом и по отдельным регионам России. На его основе разрабатывают практические рекомендации для дальнейшего учета некоторых аспектов в экономическом образовании.