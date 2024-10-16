Раненый участник СВО погиб в аварии под Волгоградом

Раненый участник СВО погиб в аварии под Волгоградом. Об этом сообщает издание V1.RU.

Получивший ранение участник СВО Максим Гераськин разбился в Камышинском районе региона.

В мае этого года мужчина ушел на СВО добровольцем. За время службы Максим получил два ранения. В последний раз у него был полный разрыв связок плеча, и он приехал домой.

«За ранение он получил деньги и купил на них машину Mazda. Это мечта его была. 13 октября он на ней разбился. Ехали с приятелем в гости к другу в село Терновка, улетели в кювет в деревья. Они летели со скоростью за 200 километров в час. Когда скорая приехала, Максим еще был живой, но в больнице в реанимации умер», — рассказала жена погибшего.