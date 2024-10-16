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Пьяный рязанец пытался задушить сожительницу и угрожал ей убийством
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Пьяный рязанец пытался задушить сожительницу и угрожал ей убийством. Об этом в среду 16 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 39-летняя местная жительница и сообщила о происшествии. В квартиру дома на улице Связи направили наряд ППС.

Патрульные выяснили, что 45-летний мужчина выпил и поссорился со своей возлюбленной, после чего стал угрожать ей убийством путем удушения. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».