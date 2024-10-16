Правительство и Центробанк разработают механизм защиты россиян от мошенников

Соответствующий законопроект находится в разработке.

Правительство и Центробанк разработают механизм защиты россиян от мошенников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«На сегодняшний день действительно существует проблема с мошенничеством в интернете. Мы сейчас совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций», — сказал Григоренко.

Он добавил, что речь идет об установлении барьеров на этапе идентификации клиентов. Для большей безопасности применяется биометрия, также планируется ввести дополнительный этап подтверждения личности для оформления кредитов в интернете.