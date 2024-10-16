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Politico: США не станут сбивать российские ракеты и БПЛА над Украиной
По данным аналитиков, такое решение Вашингтон принял из-за риска начала ядерного конфликта с Москвой.

США не планируют идти навстречу просьбам Киева сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным аналитиков, такое решение Вашингтон принял из-за риска начала ядерного конфликта с Москвой.

Ранее Зеленскому снова отказали в разрешении на удары вглубь России.