Politico: США не станут сбивать российские ракеты и БПЛА над Украиной
По данным аналитиков, такое решение Вашингтон принял из-за риска начала ядерного конфликта с Москвой.
США не планируют идти навстречу просьбам Киева сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
По данным аналитиков, такое решение Вашингтон принял из-за риска начала ядерного конфликта с Москвой.
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