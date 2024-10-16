Опубликован прогноз погоды на 17 октября в Рязанской области

В области будет облачно. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируют северный, 4-9 метров в секунду.

Опубликован прогноз погоды на 17 октября в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируют северный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов, днем — +4, +9 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в 2024 году «бабьего лета» в Рязанской области не будет.