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Опубликован прогноз погоды на 17 октября в Рязанской области
В области будет облачно. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируют северный, 4-9 метров в секунду.

Опубликован прогноз погоды на 17 октября в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируют северный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов, днем — +4, +9 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в 2024 году «бабьего лета» в Рязанской области не будет.