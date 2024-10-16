На ж/д переезде в Рязани водитель проехал на «красный» и зацепил шлагбаум
На опубликованных кадрах видно, как водитель проезжает на красный сигнал светофора и цепляет шлагбаум. Позже к машине подходит дежурная по переезду и возвращает устройство на место.
На ж/д переезде в Рязани водитель зацепил шлагбаум. Об этом
Инцидент произошел во вторник, 15 октября, примерно в 12 часов дня. На опубликованных кадрах видно, как водитель проезжает на красный сигнал светофора и цепляет шлагбаум. Позже к машине подходит дежурная по переезду и возвращает устройство на место.
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