На ж/д переезде в Рязани водитель проехал на «красный» и зацепил шлагбаум

На опубликованных кадрах видно, как водитель проезжает на красный сигнал светофора и цепляет шлагбаум. Позже к машине подходит дежурная по переезду и возвращает устройство на место.