Минобрнауки предупредило российских студентов о новой схеме мошенничества

Учащимся поступают звонки якобы от имени ректора института.

Минобрнауки предупредило российских студентов о новой схеме мошенничества. Об этом в среду, 17 октября, пишут «Известия».

По данным ведомства, злоумышленники используют в своих рассылках различные мессенджеры, отправляют ссылки с просьбой назвать код из СМС, представляются сотрудниками ФСБ или МВД.

«Применяют шантаж: обладая набором персональных данных, давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД (злоумышленники могут использовать технологии подмены номеров и подделки голосов, упоминать личные сведения о человеке, чтобы снизить его порог критического восприятия)», — говорится в сообщении.