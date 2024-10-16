Минфин России предложил повысить минимальные цены на крепкий алкоголь

С 1 января 2025 года цена самой дешевой водки может вырасти с 299 рублей до 349 рублей за 0,5 литра. Коньяк при этом подорожает с 556 рублей до 651 рубля, а бренди — с 403 рублей до 472 рублей.

Минфин России предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Об этом пишет Газета.RU.

Речь идет о алкогольных напитках крепостью свыше 28%.

С 1 января 2025 года цена самой дешевой водки может вырасти с 299 рублей до 349 рублей за 0,5 литра. Коньяк при этом подорожает с 556 рублей до 651 рубля, а бренди — с 403 рублей до 472 рублей.

В последний раз минимальную стоимость крепких алкогольных напитков поднимали в июле 2024 года.

Необходимость нового повышения объяснили инфляцией, увеличением расходов на производство и логистику, а также ростом ставки акциза на алкоголь.