Мэрия: новые туалеты в Нижнем городском парке откроют к 30 октября

По информации управления энергетики и ЖКХ, сейчас ждут поставки оборудования для оплаты.

Горадминистрация рассказала РЗН. Инфо, что новые туалеты в Нижнем городском парке откроют через две недели, к 30 октября. Жалобы на неработающие кабинки рязанцы написали в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

«Работы по благоустройству Нижнего городского парка еще не завершили. По окончании откроем туалеты», — написали в администрации в ответ на возмущение рязанцев.

По информации управления энергетики и ЖКХ, сейчас ждут поставки оборудования для оплаты.

Также мэрия напомнила, что в скором времени в парке появится большая детская площадка, фудкорт и мурал с изображением традиционных рязанских промыслов.

Напомним, Нижний городской парк обещали открыть ко Дню города, но срок переносили. Сад намеревались благоустроить до 30 сентября, но открыли для посетителей 9 октября.

В парке отреставрировали ограду со стороны улицы Ленина, территорию озеленили, убрали сухие аварийные деревья, высадили 250 роз — это самый крупный розарий в городе. Со стороны улицы Свободы поставили смотровую площадку с ограждением для безопасности. В процессе работ значительно подняли и выровняли рельеф. Отмечается, что это сделали для маломобильных рязанцев.