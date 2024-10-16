Картаполов назвал «план победы» Зеленского признанием поражения

«План победы» Владимира Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также выклянчиванием денег напоследок, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.