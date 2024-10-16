Картаполов назвал «план победы» Зеленского признанием поражения
«План победы» Владимира Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также выклянчиванием денег напоследок, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского признанием поражения. Об этом он в среду, 16 октября, сообщил РИА «Новости».
""План победы" [президента Украины] Владимира Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также выклянчиванием денег напоследок", — приводятся слова Картополова.
Напомним, Зеленский выступил в Раде и представил свой «План победы».
В Госдуме предположили возможное содержание секретных пунктов плана.